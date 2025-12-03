茂矽法說會／穩守九成稼動 車用功率放量、SiC 2026年接棒

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

晶圓代工廠茂矽（2342）3日召開第3季法說會並以車用與功率元件布局為主軸，董事長唐亦仙表示，今年前三季合併營收約15.9億元，受匯率波動及電價、折舊成本墊高影響，累計每股稅後純益為-0.22元，但產能利用率維持約九成，出貨約41.7萬片，為後續新產品放量奠定基礎。

唐亦仙指出，近年陸續投資新設備與場務擴充，雖短期壓縮獲利，但可支撐車用、工業及智慧電源（POWER）等高附加價值產品的成長。公司規畫2025年整體產能利用率持續維持九成水準，並延續至2026年。

總經理盧建志說明，茂矽目前產品與客戶結構穩定，MOSFET、IGBT與二極體等功率元件約占產能七成五至八成，其中車用產品連續三年成長，2025年車用營收占比可望拉升至約47%，第4季至少持平或小幅成長。整體來看，明年營收規模預期將與今年相近，車用總體需求則與今年水準大致相當。

展望後市，盧建志表示，1200V Field Stop（FS）IGBT中低電流產品已穩定出貨，新一代 FS-IGBT 正在送樣，預計2026年起挹注營收；搭配的 FRED、SGT MOSFET 與 TVS 產品也已進入送樣階段，目標同樣在2026年開始量產貢獻。碳化矽（SiC）MOSFET 部分，650V、1200V 平面型產品研發接近尾聲，即將送樣，預估2026年進入量產。盧建志強調，隨著車用與高壓功率元件產品線陸續開出，茂矽將持續鎖定車用、工業及智慧電源應用市場，提升產品組合與獲利體質。

營收 茂矽 晶圓代工廠

