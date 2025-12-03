南亞科獲利報喜 「親爹」南亞強漲續寫波段高 父子檔一起當台股人氣王

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

記憶體大廠南亞科（2408）2日公告10月自結獲利數字，單月賺贏第3季，激勵最大股東南亞（1303）3日盤中再大漲逾5%，續寫波段新高，朝「７」字頭邁進，同樣持股南亞科的台塑（1301）、台化（1326）的所有台塑集團軍也齊步跟漲。

南亞盤中大漲逾半根，一度飆至68.1元，創一年多來新高價；台塑、台化也漲約2%。塑膠相關類股指數亦受台塑集團帶旺，盤中漲幅逾3%，領漲各類股。

南亞科2日應主管機關要求，公告10月自結獲利數字20.39億元，每股純益（EPS）0.66元，較9月自結獲利6.88億元、每股純益0.22元，大增近兩倍，反映近一個月來記憶體缺貨，報價隨之飆漲；法人指出，南亞科第3季以來受惠客戶需求急速升溫，DDR4價格一路飆漲。南亞持有南亞科29.3%股分，是最大股東。

南亞本業近日也有多重利多。該公司8日宣布，與日本特殊玻纖布大廠日東紡（Nittobo）攜手，進行特殊玻纖布策略合作，預計於2027年，日東紡供應市場的特殊玻纖布中，將有20%由南亞製造。

此外，上周傳出通知客戶，因上游原物料（國際LME銅價、銅箔加工費、電子級玻纖布）均上漲，全系列CCL／PP產品價格擬調漲8%，於11月月下旬交運期生效。

營運基本面部分，電子材料部分營收成長，南亞第3季稅後純益達32.56億元，每股純益（EPS）0.41元，創近八季新高。

