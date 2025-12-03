美 AI 巨頭利多連環爆！台積電、鴻海強勢領軍穩軍心

美國AI科技巨頭輪番報佳音，從亞馬遜、輝達，到高速互連晶片大廠Credo繳出亮眼成績，市場情緒升溫，連動台股AI權值族群同步走揚，推升台股大盤一度逼近27,900點關卡。

隨著「AWS re:Invent 2025」吸引全球科技圈目光，亞馬遜雲端事業一次端出多項重量級新品：AI訓練加速器Trainium3正式上線、下一代Trainium4則導入輝達NVLink Fusion技術提升多晶片協作效率，同步推出新一代AI模型Nova 2與採用144顆Trainium3晶片的最新伺服器。AWS強攻AI基建的力度明顯加大，也帶動亞馬遜股價小漲收在234.42美元。

輝達股價則續升至181.46美元，並宣布全球首款自動駕駛推理級視覺語言模型（VLM），要為自駕車加入「常識判斷」能力。市場認為，這將加速自駕車從感測到決策的演進，也強化與鴻海等合作夥伴的開發節奏，使台廠在AI車載領域更具爆發力。

此外，AI建設需求同步外溢至高速互連領域。Credo第2季營收達2.68億美元、年增高達272%，獲TD Cowen調升目標價至240美元，股價一舉飆漲逾10%，刷新歷史高點。

在美科技股領漲氣勢帶動下，台股AI權值股成為盤面主攻部隊。台積電（2330）續漲逾1%、成功重返月線之上；鴻海（2317）早盤一度大漲逾3%，站回短期均線；AI伺服器要角緯穎（6669）與緯創（3231）雙雙走強，緯穎彈升近2.5%，緯創也躍過5日線，成為關注焦點。

法人指出，伺服器與雲端需求持續升溫，緯創今年約300億元資本支出正加速全球AI產線布局，並取得美系網通大廠更多訂單，網通業務預計2026年成長可望逾十倍。AI伺服器GB200／GB300出貨量將在第4季明顯提升，帶動毛利率優於第3季。

緯穎則站穩美墨供應鏈轉移趨勢的戰略位置。法人看好其2026年將迎來AWS新一代ASIC AI伺服器與GPU平台雙軸成長，Trainium3單價提升與水冷滲透率擴大將推升單櫃產值，並預計第2季起小量生產。Oracle對GB系列需求強勁，出貨量可望突破2,000櫃；AMD MI450預計2026年下半年加入出貨行列，為GPU端再添動能。

在美AI巨頭全面加碼雲端、AI與自駕技術之際，台灣AI供應鏈同步受惠，權值股成亮點，強力撐住大盤結構，成為推升台股逼近27,900的重要動能。