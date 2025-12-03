南亞科10月 EPS 0.66元 法人看好後市 估第4季為2.22元

南亞科（2408）10月每股獲利（EPS）0.66元，主要受惠在供給吃緊，報價持續上揚下，記憶體晶圓廠受惠最大，持續看好營運後市，市場預估第4季EPS可達2.22元。

分析師指出，南亞科10月稅後純益達20.3億元，月增196.3%、年增1,006.3%，淨利率達25%以上，EPS為0.66元，單月獲利就超越第3季的0.5元。南亞科第3季DRAM平均銷售價格季增40%，9月現貨價大漲下，將持續帶動第4季合約報價上揚，預估11月營收月增5~10%，12月也將有機會持續向上，預估全季EPS為2.22元，全年0.78元。

此外，儘管近期外界對記憶體缺貨傳出不同看法，但也有業者指出，目前無論是DRAM還是NAND Flash，至少在明年上半年將持續缺貨。

供應短缺主因為AI應用導致的產能排擠效應，AI需求占用大量製造產能，排擠其他應用領域的供給。CSP雲端服務供應商為確保AI運算與資料中心建置所需產能，接受漲價態度相對開放，成為帶動價格上漲的主要客戶群。

另外，手機、PC及其他消費性應用若未及早接受調漲，將面臨取貨困難或價格被動追高的雙重壓力。其中，DDR5跟DDR4均沒有緩解跡象，第4季DDR5漲幅較DDR4強，DRAM缺口在短期內缺乏新增產能救急，僅能透過製程微縮提升位元。

由於HBM需求強，DRAM毛利較高，原廠開始將NAND Flash產能轉移至DRAM，壓抑NAND Flash產能，加上傳統硬碟產能缺口也加速採用固態硬碟做填補，NAND Flash缺貨較先前預估更嚴重。

法人機構表示，第4季起，NAND Flash明顯漲價，與二季度前的DRAM模式相似，都受到缺貨牽動價格以及供應配置變化，記憶體成為AI基礎建設的戰略性物資。