南亞科10月 EPS 0.66元 法人看好後市 估第4季為2.22元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

南亞科（2408）10月每股獲利（EPS）0.66元，主要受惠在供給吃緊，報價持續上揚下，記憶體晶圓廠受惠最大，持續看好營運後市，市場預估第4季EPS可達2.22元。

分析師指出，南亞科10月稅後純益達20.3億元，月增196.3%、年增1,006.3%，淨利率達25%以上，EPS為0.66元，單月獲利就超越第3季的0.5元。南亞科第3季DRAM平均銷售價格季增40%，9月現貨價大漲下，將持續帶動第4季合約報價上揚，預估11月營收月增5~10%，12月也將有機會持續向上，預估全季EPS為2.22元，全年0.78元。

此外，儘管近期外界對記憶體缺貨傳出不同看法，但也有業者指出，目前無論是DRAM還是NAND Flash，至少在明年上半年將持續缺貨。

供應短缺主因為AI應用導致的產能排擠效應，AI需求占用大量製造產能，排擠其他應用領域的供給。CSP雲端服務供應商為確保AI運算與資料中心建置所需產能，接受漲價態度相對開放，成為帶動價格上漲的主要客戶群。

另外，手機、PC及其他消費性應用若未及早接受調漲，將面臨取貨困難或價格被動追高的雙重壓力。其中，DDR5跟DDR4均沒有緩解跡象，第4季DDR5漲幅較DDR4強，DRAM缺口在短期內缺乏新增產能救急，僅能透過製程微縮提升位元。

由於HBM需求強，DRAM毛利較高，原廠開始將NAND Flash產能轉移至DRAM，壓抑NAND Flash產能，加上傳統硬碟產能缺口也加速採用固態硬碟做填補，NAND Flash缺貨較先前預估更嚴重。

法人機構表示，第4季起，NAND Flash明顯漲價，與二季度前的DRAM模式相似，都受到缺貨牽動價格以及供應配置變化，記憶體成為AI基礎建設的戰略性物資。

南亞科 DRAM

相關新聞

鴻勁掛牌首日破3000元、躍台股市值15大…工具機產業出身 謝金河：給大家上了一課

兩個穿工作服的老闆：鴻勁給大家上了一課。

記憶體缺貨效應 南亞科10月單月賺贏第3季 10月每股純益0.66元

台塑集團旗下記憶體大廠南亞科（2408）昨（2）日應主管機關要求，公告自結10月獲利20.39億元，不僅走出去年同期虧損...

華碩強攻主權 AI 商機

華碩（2357）集團衝刺主權AI商機再下一城，昨（2）日與台南市政府簽屬合作備忘錄（MOU），攜手打造「AI City示...

義隆進擊智慧交通 報捷

IC設計廠義隆（2458）進擊AI報捷，並導入智慧交通領域布局有成，自行研發的裝置端（On-Device ） AI CC...

定穎現增 每股訂價105元

車用PCB廠定穎投控（3715）昨（2）日公告，現金增資發行新股5,900張，每股訂價105元，較昨日收盤價114.5元...

精英拓展航太應用 有斬獲

精英（2331）長期深耕嵌入式系統與電腦主機板設計，並將相關量能拓展至航太科技與太空電子領域應用，昨（2）日宣布與成功大...

