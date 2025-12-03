快訊

標榜黃金現貨賣賣遭控吸金 聖石金業董娘500萬交保 戴電子腳鐐

世芯有戲 押逾四個月

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

世芯-KY（3661）受惠於生成式AI浪潮對高效能、低功耗客製化晶片的龐大需求，市場看好世芯在先進製程的領先設計能力，近日亞馬遜雲端服務（AWS）雲端盛會登場，股價穩定向上。

法人指出，AWS Trainium 2.5部分產能移轉至Trainium 3，使世芯-KY負責的投片量明顯上調，預估由3萬至3.5萬片提升到4萬至4.5萬片，營收貢獻同步上修。而加密貨幣專案將成為未來重要引擎。

世芯-KY大客戶3奈米已成功通過驗證，預計明年第2季量產。3奈米專案的產品生命周期在2026年至2027年，營收規模是數十億美元等級，毛利率預計在10~15%或更高，優於前一代晶片。且隨著車用ADAS產品開始量產，2026年營運將維持重啟成長態勢。

此外，世芯-KY 即將迎來NRE傳統旺季，大客戶下一代2奈米AI專案已經開始設計，預計第4季將認列部分NRE收入。

法人指出，2奈米以下製程節點的HPC產品設計複雜度大幅提升，公司採取開放生態系，與全球多家夥伴合作開發完整高效的設計方案，近幾季生態系快速擴張，目前已有多家IP、PCB、I／O CHIP、CPO合作夥伴加入。

車用方面，世芯-KY於今年第4季小量生產ADAS晶片，並將於2026年顯著放量。而NRE業務則持續受惠HPC／AI應用，加上製程持續進步的兩大驅動力下維持強勁成長，如下一代3奈米車用晶片的開發及2奈米AI ASIC。

法人表示，隨下一代專案Trainium 4發力，世芯-KY成長可望延續至2029年。權證發行商建議，看好世芯-KY後市的投資人，可挑選價內外20%以內，有效天期120天以上的商品靈活操作。

