金像電、台光電 認購夯

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
金像電。圖／公司提供

亞馬遜雲端服務（AWS）年度最大雲端盛會「AWS re:Invent 2025」， 12月1日至5日在美國拉斯維加斯舉行，是年度最具規模與前瞻性的科技盛會，匯聚全球雲計算領域的先鋒與創新者、帶動ASIC、伺服器、PCB、半導體設備等族群走勢，相關權證也交投熱絡。

台股昨（2）日震盪走高，終場上漲221點，收上27,564點，重新收復月線。適逢亞馬遜雲端服務大會「AWS re:Invent 2025」舉行期間，發行券商指出，看好金像電（2368）、台光電（2383）等AWS概念股後市表現的投資人可以留意相關權證的布局機會。

金像電前三季歸屬於母公司業主淨利66.76億元，前三季每股純益（EPS）達13.61元創新，法人認為，受惠ASIC客戶需求強勁及產能提升效益顯現，第3季AI相關比重由35%提升至50%以上，且第3季毛利率35.6%，突破新高，且優於市場預期，主因為產品結構優化及匯率有利等。

法人認為，ASIC主力客戶產品處於轉換過渡期及NB淡季下滑，然來自400G／800G訂單需求強勁，及一般伺服器需求穩健上升，整體來看，第4季稼動率維持第3季滿載水準，營收表現則以客戶拉貨進度而定。

就2026年來說，法人指出，因應AI ASIC市場需求強勁，及多數CSP客戶ASIC專案多有合作，客戶廣度加大，且下半年客戶設計新品PCB層數明顯提升，由22~26L朝30L以上走，預期對HLCPCB產能需求更加殷切，金像電加大台灣、大陸及泰國三地產能擴充力度。

台光電受惠於AI關鍵材料需求強勁，第3季業績續創歷史新高。隨著高階伺服器及交換器出貨暢旺，加上電子旺季效應，單季稅後淨利39.6億元，每股稅後純益11.19元，連續三季賺逾一個股本。

展望第4季，法人認為，雖然手持產品中手機進入季節性淡季，加上ASIC客戶產品轉換過渡期，預期表現平平。不過，展望2026年，包括Google TPU V7、ＡWS Trainium3、ＡMD MI450、Meta、NVIDIA VR200／CPX及 Microsoft Maia等新品陸續供貨，看好營運將呈現逐季成長的表現。

權證發行商建議，看好金像電、台光電可買進價內外15%以內、距到期日120天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。

