南亞 選價內外15%

經濟日報／ 記者高瑜君整理

南亞（1303）第3季營運受惠於高階電子材料在AI需求擴張；第4季消費性電子下游庫存尚待去化，中高階電子材料需求仍佳，CCL及玻纖布報價皆有調漲、塑膠加工產品銷量有望改善。

法人指出，南亞與日東紡策略合作共同製造特殊玻纖布，合作內容包括日東紡將玻纖布中的織布製成外包給南亞，預計至2027年，日東紡供應市場的特殊玻纖布中，有20%由南亞代工；此外，日東紡亦將供應南亞「第2代低介電玻璃原紗（NER）」關鍵原料，此將強化南亞高階CCL產品的競爭力，電子材料的產品組合有望進一步改善。

權證發行商建議，看好南亞後市表現的投資人，可買進價內外15%以內、距離到期日90天以上認購權證，參與這波偏多行情。（中國信託證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

