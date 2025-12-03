台達電 挑逾150天

台達電（2308）受惠AI與資料中心電源產品需求強勁，且價格與毛利率較佳，有助於毛利率提升。備用電源產品包括UPS、BBU等，在BBU滲透率逐漸提升，第4季營收仍將呈現季增。

儘管HVDC多廠爭相投入，然台達電為業界唯一具資料中心基礎建設經驗、散熱關鍵零組件技術且電力產品組合完善。法人估AI相關營收2026年、2027年達3,056億元、6,207億元，年增131%、103%，占總營收41%、58%，估每股純益（EPS）為35.4元、60.3元。

台達電受惠AI資料中心算力提升且電源發展走向集中、高壓傳輸趨勢明確，帶動電源內容價值顯著成長，產品組合大幅好轉。

