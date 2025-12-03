快訊

威剛 二檔活力旺

經濟日報／ 記者崔馨方整理

威剛（3260）昨（2）日漲0.5%至176元。法人看好DRAM、NAND供不應求，支撐報價維持高檔表現，且威剛具有良好備貨能力，有利獲利表現，調升至「買進」投資評等。

法人分析，展望2026年，AI需求強勁推動原廠將產能優先生產HBM產品，進而排擠DDR4、DDR5供給，且AI推論演進推升NAND位元需求，有利報價走揚且維持高檔。威剛長期與供應商維持穩定合作關係，備貨能力強，有利後續獲利表現，看好DRAM與NAND報價可望持續走升，推算潛在上漲空間約70%。

權證發行商建議，看好威剛後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數200天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（兆豐證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

