00981D 年化配息率逾9%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

台股首檔主動式非投等債ETF-主動中信非投等債（00981D）公告第一階段分配評價結果，預計配發0.08元，現金收益分配除息日為16日，這也是此檔ETF首次配息。投資人只要15日前買進並持有就能參加除息，收益分配發放日為明年1月13日。

若以公告日（1日）收盤價10.6元計算，年化配息率逾9%，為市面非投等債ETF配息率冠軍。

主動中信非投等債ETF經理人陳昱彰表示，以9月點陣圖來看，目前官方預測未來二至三年經濟成長率儘管低於2%，但基本上仍維持1.5~2%的正成長，因此預期12月份點陣圖預測不會有太大改變。2026年預估有2碼以上的降息空間，基準利率可望回到3%的中性水準。

00981D掛牌以來投組收益率穩定高出非投等債指數約1%，創造相對較佳的績效，差異在於來自經理人主動管理。因美國經濟接下來兩到三年可望延續「金髮女孩經濟」，也就是溫和成長的走勢，因此操作策略基本上會以穩定息收為主。

