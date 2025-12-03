快訊

創新板轉上櫃 新規出爐

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

「創轉櫃」前公開銷售規定出爐。櫃買中心（表示，為配合主管機關衡平轉板機制的考量，修正創新板公司申請上櫃，應辦理上櫃前公開銷售的規範，是參照創新板公司申請改列一般板上市辦理。

換言之，「創轉櫃」的公司應至少提出已發行股份總數3%辦理上櫃前公開銷售，且加計創新板初次上市承銷的股數合計應達擬上櫃股數之10%以上，如應提出承銷的股數超過300萬股，得以不低於300萬股辦理。

櫃買中心指出，但如公司於創新板初次上市時已提出10%股份辦理公開銷售，且於申請上櫃時符合上櫃股權分散標準者，得免再辦理上櫃前公開銷售。又如股權分散不足的股數未達100萬股或擬上櫃股份總數1%者，得免提出新股辦理公開銷售，惟應於上櫃掛牌買賣前，達到股權分散標準。

