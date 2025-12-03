上緯推再生碳纖維球拍

上緯投控（3708）與中興大學昨（2）日共同宣布，運用上緯研發的「微波裂解技術」，成功將廢棄風機葉片中被喻為「黑金」的碳纖維高效回收，並結合興大循環經濟研究學院的獨創技術，製成全球第一支「再生碳纖維羽球拍」，後續商機可期。

發表會中，上緯集團由總經理蔡孝德代表，贈送100支「再生碳纖維羽球拍」給中興大學，象徵永續理念將透過運動與教育落實深耕，也是廢棄複合材料高值化應用的成功典範。

蔡孝德指出，風力發電使用的巨型風機葉片，以往除役後多採焚燒或掩埋處理，不僅造成環境負擔，更浪費了寶貴的碳纖維資源。上緯投控與中興大學落實循環經濟概念，製成全球第一支全回收碳纖維球拍，極具指標意義。

蔡孝德表示，風機葉片回收的最大挑戰，在於風機葉片堅固的複合材料結構，上緯獨家研發的「微波熱裂解技術」，能專門且精準地處理葉片結構中的「碳纖維拉擠碳板」。