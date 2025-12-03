快訊

標榜黃金現貨賣賣遭控吸金 聖石金業董娘500萬交保 戴電子腳鐐

聽新聞
0:00 / 0:00

上緯推再生碳纖維球拍

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

上緯投控（3708）與中興大學昨（2）日共同宣布，運用上緯研發的「微波裂解技術」，成功將廢棄風機葉片中被喻為「黑金」的碳纖維高效回收，並結合興大循環經濟研究學院的獨創技術，製成全球第一支「再生碳纖維羽球拍」，後續商機可期。

發表會中，上緯集團由總經理蔡孝德代表，贈送100支「再生碳纖維羽球拍」給中興大學，象徵永續理念將透過運動與教育落實深耕，也是廢棄複合材料高值化應用的成功典範。

蔡孝德指出，風力發電使用的巨型風機葉片，以往除役後多採焚燒或掩埋處理，不僅造成環境負擔，更浪費了寶貴的碳纖維資源。上緯投控與中興大學落實循環經濟概念，製成全球第一支全回收碳纖維球拍，極具指標意義。

蔡孝德表示，風機葉片回收的最大挑戰，在於風機葉片堅固的複合材料結構，上緯獨家研發的「微波熱裂解技術」，能專門且精準地處理葉片結構中的「碳纖維拉擠碳板」。

上緯 中興大學 羽球

延伸閱讀

風機葉片再生新典範 上緯、興大打造全球第一支全回收碳纖維球拍

風機廢棄葉片再生！興大與上緯攜手打造可全回收碳纖維羽球拍

BRABUS XL 800 CABRIO 全球最豪華敞篷越野猛獸正式登場

2分鐘讀國際新聞／綠色碳纖維誕生 藻類即將改寫航空未來

相關新聞

南亞科10月單月賺贏第3季 賣一顆賺一顆榮景明年重現

DRAM大廠南亞科 (2408）今 (2) 日應主管機關要求提前公布10月自結獲利，單月稅後純益20.39 億元，月增 ...

未來三個月營收 高盛最看好這三大產業、按讚六台廠

第4季即將步入尾聲，高盛證券從營收角度審視，科技產業中看好蘋果供應鏈（受惠新產品外型與規格更新，帶動終端需求上揚）、AI...

大豐電金雞將登錄興櫃

大豐電（6184）昨（2）日舉行法說會，董事長張銘志表示，旗下小金雞「大大寬頻」將登錄興櫃，半年後轉上市，策略投資TBC...

上洋拓版圖衝電網市場

上洋（6728）昨（2）日召開法說會，執行長吳國華表示，面對國內缺電及電網韌性需求大增，已將燃氣發電機視為明年重要成長動...

記憶體缺貨效應 南亞科10月單月賺贏第3季 10月每股純益0.66元

台塑集團旗下記憶體大廠南亞科（2408）昨（2）日應主管機關要求，公告自結10月獲利20.39億元，不僅走出去年同期虧損...

第一金投顧：大盤2026年攻33K

台股2025年在大型權值股領軍下上演逆轉勝行情，展望台股2026年走勢，第一金投顧看好台股在樂觀情境中，有望上看33,0...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。