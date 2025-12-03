快訊

經濟日報／ 記者周克威整理
台勝科董事長郭文筆。聯合報系資料照
台勝科董事長郭文筆。聯合報系資料照

半導體矽晶圓廠台勝科（3532）近日舉行法說會，預期後續12吋市場受到AI應用帶動，維持強勁成長，邏輯晶片先進製程的矽晶圓需求強勁，記憶體相關需求熱度延續至明年。

台勝科稱12吋矽晶圓業績已占整體營收七成以上，第3季12吋產品受到記憶體需求回溫帶動，出貨量增加。本季用於記憶體的12吋矽晶圓需求持續成長，先進製程產品需求也強勁，成熟製程產品復甦較為緩慢，呈漸進式恢復，8吋矽晶圓的出貨預期將持平；用於邏輯晶片先進製程的矽晶圓需求強勁，成熟製程相關產品需求呈現逐步回溫，記憶體相關需求可望持續強勁，並延續到明年。因應記憶體市場復甦，將適時調配產能，未來隨新廠產能逐漸放量，更能滿足所有記憶體客戶的需求。針對麥寮新廠產能，會依市場需求及客戶認證進度，持續加緊腳步調整。（群益期貨提供）

