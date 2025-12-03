快訊

黃金期 價格向上

經濟日報／ 記者周克威整理
黃金示意圖。 路透
黃金1日盤中最高觸及每盎司4,299.6美元，創下近期新高，金銀比更跌至2021年8月以來低點，顯示白銀相對走強。市場對貴金屬的熱度持續升溫，主要受到降息預期推動。

隨美國經濟數據走軟，及聯準會官員釋出鴿派言論，下周降息機率已高達85%，而下一任聯準會主席人選傳出為白宮國家經濟委員會主席哈塞特，市場認為其政策立場偏向寬鬆，加強投資人對黃金的看多信心。從基本面來看，近期就業市場疲軟與通膨壓力減輕，為黃金提供強勁支撐。同時，薪資成長趨緩、製造業受關稅影響增長受阻，結合先前PPI數據顯示通膨壓力緩解，預計PCE上行空間有限。這些因素不僅強化12月降息預期，也推動美國公債殖利率持續下行，進一步提升黃金的避險與投資吸引力。

目前黃金技術面再度重回多頭格局，且長線利多仍存。（永豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

