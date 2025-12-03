快訊

標榜黃金現貨賣賣遭控吸金 聖石金業董娘500萬交保 戴電子腳鐐

聽新聞
0:00 / 0:00

新商品及新制度／個股周選擇權 吸引小資

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
期交所。期交所／提供
期交所。期交所／提供

臺灣期貨交易所將於8日推出台積電（2330）、鴻海、聯發科、長榮及緯創等五檔個股周選擇權。掛牌方式比照周三到期的台指周選擇權，除每月第一個周三外，每周三掛牌二周後到期的周契約，其餘契約規格與現行個股選擇權相同，每口表彰2,000股。

上市首日掛12月10日到期契約 每日皆有一周內到期契約

8日上市當日，將掛出12月10日（周三）到期契約，之後每日都有一周內到期、履約價格序列涵蓋現貨開盤參考價上下15%的契約可交易。交易人可精準對應財報、法說會、產品發表或除權息等關鍵時點，以較低權利金建立部位，提升資金運用效率與操作靈活性。

策略應用多元　因應事件精準布局

交易人可依事件與走勢預期，透過個股選擇權靈活布局。以台積電為例，若預期季度法說會將釋出利多，可於法說會前幾天買進台積電買權，若會中針對訂單展望優於市場預期、股價走強，上漲空間可透過買權槓桿放大；若訊息不如預期，最大損失則以已支付的權利金為限。

若已持有台積電現股，卻擔心法說會傳出負面訊息，亦可買進賣權作為防護機制，倘若毛利率指引低於預期、股價走跌，賣權價格上升，可部分或全部緩衝現股損失；若股價持穩或小幅波動，則以權利金成本視為保險費用。

現貨期貨結合 兼顧避險與收益

持有台積電現股者，可賣出價外買權收取權利金，增加收益來源；或買進賣權建構下檔保護。同時可利用股票抵繳保證金機制，台積電股票最高可抵繳賣出買權結算保證金的50%，降低現金保證金需求，剩餘抵繳額度可運用於新增委託保證金。

期交所表示，個股周選擇權推出後，交易人可搭配月契約及台指周選擇權，建構「月＋周」、「指數＋個股」完整交易與避險架構。

期交所將持續優化商品設計與制度，滿足市場多元化需求，進一步提升台灣期貨市場的深度與競爭力。

台積電 契約 選擇權

延伸閱讀

台積電二奈米洩密案 高檢署追加起訴東京威力公司…求處罰金刑1.2億

拒「反主流」思想 英特爾誤判EUV與供應鏈戰略遭台積電、輝達打趴

台股上漲221點收27,564點 台積電收高20元

台積電在美產高階晶片 蕭美琴：對美史上最大筆綠地投資

相關新聞

南亞科10月單月賺贏第3季 賣一顆賺一顆榮景明年重現

DRAM大廠南亞科 (2408）今 (2) 日應主管機關要求提前公布10月自結獲利，單月稅後純益20.39 億元，月增 ...

未來三個月營收 高盛最看好這三大產業、按讚六台廠

第4季即將步入尾聲，高盛證券從營收角度審視，科技產業中看好蘋果供應鏈（受惠新產品外型與規格更新，帶動終端需求上揚）、AI...

大豐電金雞將登錄興櫃

大豐電（6184）昨（2）日舉行法說會，董事長張銘志表示，旗下小金雞「大大寬頻」將登錄興櫃，半年後轉上市，策略投資TBC...

上洋拓版圖衝電網市場

上洋（6728）昨（2）日召開法說會，執行長吳國華表示，面對國內缺電及電網韌性需求大增，已將燃氣發電機視為明年重要成長動...

記憶體缺貨效應 南亞科10月單月賺贏第3季 10月每股純益0.66元

台塑集團旗下記憶體大廠南亞科（2408）昨（2）日應主管機關要求，公告自結10月獲利20.39億元，不僅走出去年同期虧損...

第一金投顧：大盤2026年攻33K

台股2025年在大型權值股領軍下上演逆轉勝行情，展望台股2026年走勢，第一金投顧看好台股在樂觀情境中，有望上看33,0...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。