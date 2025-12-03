新商品及新制度／個股周選擇權 吸引小資

臺灣期貨交易所將於8日推出台積電（2330）、鴻海、聯發科、長榮及緯創等五檔個股周選擇權。掛牌方式比照周三到期的台指周選擇權，除每月第一個周三外，每周三掛牌二周後到期的周契約，其餘契約規格與現行個股選擇權相同，每口表彰2,000股。

上市首日掛12月10日到期契約 每日皆有一周內到期契約

8日上市當日，將掛出12月10日（周三）到期契約，之後每日都有一周內到期、履約價格序列涵蓋現貨開盤參考價上下15%的契約可交易。交易人可精準對應財報、法說會、產品發表或除權息等關鍵時點，以較低權利金建立部位，提升資金運用效率與操作靈活性。

策略應用多元 因應事件精準布局

交易人可依事件與走勢預期，透過個股選擇權靈活布局。以台積電為例，若預期季度法說會將釋出利多，可於法說會前幾天買進台積電買權，若會中針對訂單展望優於市場預期、股價走強，上漲空間可透過買權槓桿放大；若訊息不如預期，最大損失則以已支付的權利金為限。

若已持有台積電現股，卻擔心法說會傳出負面訊息，亦可買進賣權作為防護機制，倘若毛利率指引低於預期、股價走跌，賣權價格上升，可部分或全部緩衝現股損失；若股價持穩或小幅波動，則以權利金成本視為保險費用。

現貨期貨結合 兼顧避險與收益

持有台積電現股者，可賣出價外買權收取權利金，增加收益來源；或買進賣權建構下檔保護。同時可利用股票抵繳保證金機制，台積電股票最高可抵繳賣出買權結算保證金的50%，降低現金保證金需求，剩餘抵繳額度可運用於新增委託保證金。

期交所表示，個股周選擇權推出後，交易人可搭配月契約及台指周選擇權，建構「月＋周」、「指數＋個股」完整交易與避險架構。

期交所將持續優化商品設計與制度，滿足市場多元化需求，進一步提升台灣期貨市場的深度與競爭力。