記憶體缺貨效應 南亞科10月單月賺贏第3季 10月每股純益0.66元

台塑集團旗下記憶體大廠南亞科（2408）昨（2）日應主管機關要求，公告自結10月獲利20.39億元，不僅走出去年同期虧損陰霾，一個月即賺贏第3季一整季，單月每股純益0.66元。

南亞科日前公布自結9月獲利6.88億元，每股純益0.22元，昨天公布的10月獲利自結數較9月大增近二倍，反映短短一個月內記憶體大缺貨，報價勁揚正面效應。累計南亞科9、10月自結獲利約27.27億元，每股純益0.88元。

法人指出，南亞科第3季以來受惠客戶需求急速升溫，DDR4價格一路飆漲，尤其三大原廠紛紛將產能轉為生產DDR5、HBM4等，不易回頭生產DDR4，如今DDR4仍占有整體DRAM市場約20%，在龐大供需缺口帶動下，DDR4呈現每月報價調漲態勢，助攻南亞科營運。

南亞科先前即看好，第3季平均報價（ASP）季增約40%，第4季價格持續走揚，惟各產品線漲幅不一。因應記憶體供不應求，南亞科已啟動調整訂單配置策略並控制出貨，預期明年價格若能維持首季價格即屬理想，整體而言，明年價格將呈高檔持穩，產業已從谷底回升至健康水準。

以供給面來看，南亞科分析，主要供應商降低DDR4／LPDDR4產出，並將產能持續轉至生產HBM、DDR5／LPDDR5，DRAM資本支出主要在先進製程與高階產品，製造端庫存維持在健康水位。