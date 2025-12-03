聚陽出運 11月營收翻升

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

成衣大廠聚陽（1477）昨（2）日公告11月營收25.93億元，年增0.48%，符合該公司先前對第4季「逐月回升」的預期，也是下半年以來首度單月年增率轉正。

隨著越南明年起調漲工資，印尼也可望跟進，聚陽表示，已將成本調整納入2026年款式報價，預計2026年第1季平均售價將較今年同期提高，增幅為個位數。

聚陽累計前11月營收312.24億元，年減2.41%，全年營收要較去年成長仍具挑戰。公司表示，主要是受匯率影響，今年包括出貨量與售價均優於去年。

聚陽表示，第4季營運呈現「10月為谷底、11月符合預期、12月更好」的走勢，近期出貨主力已轉至2026年款式，客戶下單態度比2025年更積極，目前訂單能見度達明年第1季底，已開始接第2季的訂單，整體展望維持審慎樂觀。11月年增轉正也反映供應鏈調整告一段落，訂單回溫趨勢明顯。

針對市場關注的東南亞最低薪資調漲，聚陽指出，包括越南、印尼兩地皆將自2026年1月1日調漲，此次漲幅屬合理區間，明年將同步反映在成本端。

該公司已於2026年款式的報價中納入工資調漲因素，因此，明年第1季的產品平均售價也會因工資調升而提高，漲幅落在個位數。

聚陽目前在越南廠區的生產比重約36%~38%、印尼占比超過四成，公司在兩地支付的薪資均高於當地平均水準，使招工維持順暢。

聚陽認為，品牌商對2026年款式需求強勁，已反映在成衣供應鏈的備貨積極度上升之上。

同時，因應生產基地工資上漲，2026年款式已全面納入新成本結構，因此對明年維持正向與審慎樂觀的態度。隨著供應鏈庫存調整接近尾聲，2026年營運有望較今年更具穩定性。

市場推估，聚陽2026年營收、獲利皆有望重啟增長。隨著客戶回補庫存、運動品類需求上升，以及外部大型賽事帶動的新增訂單挹注，聚陽來年整體訂單結構有機會較今年更為健康，營運基調轉向穩健正向。

