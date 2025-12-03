快訊

德微打入美系 AI 伺服器鏈

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

IDM分離式元件廠德微（3675）昨（2）日參加券商舉辦的法說會。德微積極耕耘AI電源相關功率元件，隨著AI伺服器電源大升級，相關功率元件需求增加，產品也導入美系AI伺服器供應鏈，大啖電力改革商機，公司預期相關產品明年放量；法人估，明年營收將有雙位數增長。

德微AI應用聚焦高功率產品，Low VF將應用於AI伺服器電源供應器（PSU）及相關邊緣運算產品，且該公司的高壓產品VF值低於同業Low VF產品5%至8%，高溫條件下優勢顯著，晶粒面積減少近兩成，成本與性能都有競爭力。

公司指出，在近兩年調整營運策略，聚焦高成長性產品，旗下亞昕負責AI電源功率元件相關晶片開發，包括Low VF等晶片，產品已獲客戶驗證通過，也持續有新案進入NPI階段，現階段AI電源產品營收占比已達25%。為滿足客戶未來需求，已採購多台化學氣相沉積（CVD）設備，明年初陸續到位，將推升整體產能，大啖AI伺服器帶來的電力升級潮商機。

業界認為，功率元件及相關技術最初是為全電動車或柴油電力機車開發，多家台廠切入，德微具備IDM優勢，並成立設計研發部門，切入AI市場。德微有完整的晶圓製造工廠，涵蓋4至6吋晶圓及高階晶圓產品項目，已獲大廠認證，對跨入汽車電子與AI伺服運算器控制線路所需之晶圓產品至關重要。

另外，安世半導體風暴，荷蘭與中國大陸角力，相關客戶積極尋覓更多供應商，德微接獲眾多客戶詢問，突破過往難以接觸的客戶，正向看待相關轉單效益明年顯現。

AI 德微 晶圓

