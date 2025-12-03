凌華2026年拚績增雙位數

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦大廠凌華（6166）昨（2）日舉行法說會，今年在主要市場皆成長下，帶動營運雙位數增長；展望2026年，凌華預期北美市場成長動能最強，其次為亞太地區。應用別以醫療、機器人及半導體皆有商機，整體來看，預估2026年營收將雙位數成長。

凌華總經理黃怡暾指出，到今年第3季上，公司Design-Win專案有74個，價值約2.2億美元，預計未來三年陸續貢獻，而到今年底將有90個案子。

從今年前三季業務營收比重來看，CPU AI Platform占30%，營收年增33%；Edge Visualization占20%，營收年增35%：Edge AI System 占16%，營收年減4%；DMS占18%，營收年增81%；Physical AI solution占13%，營收年增14%；剩下3%則為其他業務。

從市場表現來看，美洲為34%、亞太區28%、泛歐19%、中國大陸為17%及其他2%，主要區域營收皆增長，尤其亞太區、美洲及大陸是強勁增長。

凌華累計今年前十月營收96.57億元，年增23%，為同期新高紀錄；今年前三季稅後純益3.31億元，每股純益1.52元。

展望2026年，黃怡暾表示，全年營收目標雙位數增長。市場以北美地區最強，其次為亞太，歐洲出現復甦，大陸市場也不看壞。凌華今年前三季毛利率35.41%，公司目標希望未來維持在35%至36%區間。

凌華看好醫療業務未來三年帶來不少成長，新領域方面，半導體、機器人也看到不少商機；凌華近年四大新市場鎖定機器人、半導體、能源及電動車，公司視為未來三至五年新成長動能。

針對記憶體漲價影響，黃怡暾說，對第3季營運影響不大，目前公司備貨可滿足本季需求，因應相關新增成本，已啟動漲價計畫，預計明年第1季完整反映成本變化，但今年12月是中間調整期，預期將有部分影響。

