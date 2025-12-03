定穎現增 每股訂價105元

車用PCB廠定穎投控（3715）昨（2）日公告，現金增資發行新股5,900張，每股訂價105元，較昨日收盤價114.5元折價約8%，現金增資認股基準日為今年12月15日，原股東及員工股款繳納期間為12月18日至12月22日。

定穎表示，此次現增將提撥新股發行總數10%、即590張供員工認購；新股發行總數八成、即4,720張供原股東按照認股基準日的股東名簿所載股東持股比例認購；剩餘的10%新股、590張用來對外公開承銷。定穎表示，本次現金增資計畫重要內容，包括但不限於議定發行價格、發行條件、募集金額、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度，以及預計可能產生的效益等相關事項，未來如因主管機關核定及基於營運評估或因客觀環境需要變更時，擬授權董事長全權處理。