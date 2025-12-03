明基材11月營收月減5.4% 博大減7.2%

偏光片大廠明基材（8215）昨（2）日公布11月營收13.83億元，下探今年元月以來低點，月減5.4%，年減17.5%，主要受顯示器市場疲弱影；前11月營收163.62億元，年減3.6%。

明基材董事長陳建志對本季及明年首季顯示器產業持保守態度，但對醫療市場相對樂觀，今年第3季營收占比已達33%，看好明年占比持續向上。明基材昨天股價收平盤19.9元。

【記者劉芳妙／台北報導】電源廠博大（8109）昨（2）日公布11月營收1.41億元，下探今年2月以來低點，月減7.2%，年增18.2%；前11月營收15.68億元，年增11.4%。

外界估計，博大今年來自鐵道交通及醫療等需求帶動，全年營收年增約一成，本季營收將優於去年同期。博大昨天股價收101元，下滑2元。博大持續聚焦高功率密度、高效率、低耗能等綠色電源產品開發，積極拓展醫療、鐵道、航太等高階應用領域。同時進一步切入更高階的航太產業及醫事電源，有助於提高附加價值及獲利。