精英拓展航太應用 有斬獲

精英（2331）長期深耕嵌入式系統與電腦主機板設計，並將相關量能拓展至航太科技與太空電子領域應用，昨（2）日宣布與成功大學展開立方衛星技術合作，共同參與「台灣百合二號（Lilium-2）」與「台灣百合三號（Lilium-3）」任務。

「台灣百合二號」與「台灣百合三號」這兩枚衛星於台灣時間11月29日凌晨2時18分，搭載SpaceX獵鷹九號火箭自加州范登堡太空軍基地升空，進入距地520公里的低地球軌道，執行地表成像、即時目標辨識及衛星間通訊測試等多項技術驗證。

在本次任務中，精英自主研發的On-Board Computer（OBC）首度登上台灣百合三號衛星，象徵精英電腦在太空電子開發的重要里程碑。該OBC 採用「hosted payload」概念，能分攤主星功耗並負責主星與酬載間的通訊處理。透過此次在軌驗證，OBC將取得關鍵飛行履歷，為後續商業太空應用與國際合作奠定基礎。

同時，精英開發的OBCC6M7R高可靠度衛星主板，已於2024年底開始接受訂單，將服務更多國內外衛星任務與商業太空計畫。

精英強調，憑藉軟硬體整合能力、產品驗證實力及太空電子設計經驗，持續投入更多低軌衛星與其他太空任務，為推動台灣航太產業的長期發展貢獻力量。