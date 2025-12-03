錸德集團轉型成效顯現

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

錸德（2349）集團昨（2）舉行法說會，執行長王鼎章指出，面對全球能源轉型與AI運算浪潮，錸德集團近年積極布局，戰略成效逐步顯現，營收結構出現「黃金交叉」，預估2025年能源事業群營收占比將翻倍成長至42%，正式超越傳統媒體事業，躍居集團最大營收來源。

他提到，在儲能領域，錸德展現高度垂直整合能力，除了在台灣積極參與台電儲能輔助服務、承接60MW／200MWh級以上的大型儲能案場建置外，也成功跨足海外，於日本參與400MWh等級的大型儲能案場儲能設備與維運。

展望未來，王鼎章表示，隨著AI算力需求激增，資料中心對於電力穩定性與散熱效率的要求日益嚴苛，為錸德帶來巨大市場機會。

錸德集團專注於將儲能系統（BESS）與高階UPS電池模組整合至AI資料中心及半導體製造產線設備的電力備援方案，協助客戶削峰填谷，確保電力與算力穩定。

錸德也是目前市場上少數具備承接HVDC（高壓直流）供電架構能力的企業之一。隨著超大型資料中心為提升能源效率，逐漸轉向HVDC 架構，錸德在相關技術與案場建置經驗上的領先優勢，將成為爭取國際級AI客戶的重要利器。

在半導體領域，錸德進一步研發奈米壓印、DLC（類鑽碳鍍膜）、微流道等微結構處理技術，進而跨足精密製造領域。

