義隆進擊智慧交通 報捷

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
義隆董事長葉儀晧。記者鐘惠玲／攝影
義隆董事長葉儀晧。記者鐘惠玲／攝影

IC設計廠義隆（2458）進擊AI報捷，並導入智慧交通領域布局有成，自行研發的裝置端（On-Device ） AI CCTV正積極推廣，昨（2）日宣布成為首家完成資策會軟體院FAITH AI評測的廠商，並以99分的成績，展現其技術成熟度與在地實證能力。

法人看好，義隆AI CCTV技術獨到，此次又拿下資策會評測高分，有利後續接單，助攻營運。

義隆指出，資策會攜手公協會提出全球首創的AI CCTV評測機制。因應弱勢用路人安全、無號誌路口安全與闖紅燈預測等需即時反應的交通痛點，AI CCTV能在裝置端直接進行影像辨識，避免雲端運算需壓縮、上傳、解壓等流程所造成3秒以上的延遲，大幅提升交通安全效能。

義隆自研裝置端AI CCTV方案，主打將AI模型直接部署在攝影機端運算，取代高度依賴雲端的傳統架構，能降低對網路與通訊品質的依賴，適用於關鍵路口與高風險場域。更重要的是，此產品從研發的軟硬體及晶片到製造生產完全是台灣製造。

義隆表示，上述產品由該公司自行開發AI系統單晶片演算法，打造「從晶片到應用」的完整解決方案。該公司鎖定台灣長期面臨交通安全的問題，例如行人安全及來車警示，還有在無號誌與閃紅閃黃的路口，可預測水平方向及垂直來車相撞危險並示警；也能預測車輛闖紅燈可能性，進行號誌控制變更或提出警示。該方案從感知到決策可達毫秒級反應，僅需0.05秒，導入行人偵測、潛在風險預警等，爭取關鍵反應時間。

在能源效率上，義隆提到，此套產品含AI運算僅需約5W電力即可運作，耗能約為市場常見方案的十分之一，另外其具備低照度感測功能，可讓設備無需外加輔助光源。其低功耗特性也能讓設備在停電等緊急狀況下，利用路口備援電力維持更長時間運作，強化城市交通基礎建設的韌性。

義隆強調，未來將持續與中央及地方政府合作，推動AI CCTV在全台路口與智慧路側設備的應用，協助城市在安全、節能與韌性三方面同步升級。

