華碩強攻主權 AI 商機

華碩（2357）集團衝刺主權AI商機再下一城，昨（2）日與台南市政府簽屬合作備忘錄（MOU），攜手打造「AI City示範城市」。華碩共同執行長胡書賓高喊，要把台南AI示範城市經驗複製到海外，期盼最快明年逐步出海。

華碩與旗下台智雲、台南市政府以及數發部數產署昨日共同主辦「2025 AIHPCcon台灣AI超算年會」，華碩並與台南市簽署「AI City示範城市」合作備忘錄，華碩除協助台南市府將AI智慧應用落地，也已規劃相關AI基礎建設，伺服器將由華碩提供。

胡書賓指出，華碩與台南市政府合作推動AI City示範城市，將以AI與淨零為雙軸，結合華碩長期在算力架構、智慧交通與城市應用深耕的經驗，協助台南機器人產業在城市場域中落地。

胡書賓期盼，台南落地經驗驗證成熟後，明年就可以逐步出海。華碩希望相關方案能在明年3月舉行的「2026年智慧城市展暨淨零城市展」展出，將台南AI City經驗，複製到海外市場。

胡書賓說明，屆時展出的部分，不單是華碩集團的成果，還有台灣智慧城市產業聯盟成員包含鴻海、台達電等夥伴們的成果。他指出，現在城市主權是大趨勢，特別是真正的AI應用要落地，大型雲端服務供應商（CSP）訓練模型完以後，最後要落地推論，到延伸到智慧城市、城市治理領域。

台智雲總經理吳漢章指出，台智雲在台灣市場明、後年都有一定的訂單能見度，去年開始積極布局海外主權AI商機，華碩與台南市政府合作的AI City基礎建設已在規劃中，希望明年中開始有成果，伺服器將由華碩提供。

在AI City基礎建設方面，吳漢章表示，華碩將深度參與，因為有基礎建設後面的應用才能實現，包括數據孤島的解決或模型的整合。他透露，華碩已在協助規劃AI基建，具體規模要看市府能力。