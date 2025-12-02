快訊

未來三個月營收 高盛最看好這三大產業、按讚六台廠

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
鴻海示意圖。路透社
鴻海示意圖。路透社

第4季即將步入尾聲，高盛證券從營收角度審視，科技產業中看好蘋果供應鏈（受惠新產品外型與規格更新，帶動終端需求上揚）、AI伺服器零組件（受惠產品規格升級）、及 ASIC AI（滲透率不斷提升）等三大方向。

相關企業包括鴻海（2317）等10家公司，高盛預期11、12月及明年元月的平均營收年增率為41%、37%、40%，因此台廠中，高盛建議「買進」鴻海、緯穎（6669）、緯創（3231）、技嘉（2376）、華碩（2357）、奇鋐（3017）等六檔個股。

高盛大中華科技產業研究部門主管張博凱指出，就目前整體科技產業來看，較偏好三大方向：首先，是受惠新產品外型規格更新（如2025的 Air、2026的可摺疊手機、2027的 iPhone 20等）帶動終端需求上升的蘋果供應鏈。

其次，是隨產品規格升級持續受惠的 AI 伺服器零組件；第三則是預期滲透率將持續提高的 ASIC AI 伺服器。

從未來三個月展望來看，張博凱預期10家公司自今年11月至明年元月，平均營收年增率分別為41%、37%、40%，主要成長動能包括：AI 機架伺服器放量、ASIC AI 伺服器滲透率上升、液冷滲透率提高、AI PC 滲透率擴大。

而在單月營收展望方面，三個月平均營收月減率將分別為3%、3%、6%，張博凱認為主要是PC、智慧型手機、及消費性電子產品等在11月已進入傳統淡季，因為第3季銷售高峰與10月返校季促銷活動已經結束。

但其中 AI 機架伺服器供應商會持續呈現月增，主因新機架伺服器出貨不斷拉升，預估廣達（2382）11月將月增15%、鴻海4%、奇鋐約1%。至於緯穎，因10月基期較高，且一般伺服器與 ASIC 伺服器需求均提前拉貨，因此估月減11%。

台廠中，除預估鴻海10月營收月增7%外，由於新的機架級 AI 伺服器持續放量，加上主要客戶於9月推出的新款智慧型手機帶動需求，張博凱預期11、12月營收還將持續呈現月增走勢。

而鴻海整體第4季營收，張博凱預期將年增31%，因而將鴻海列為「優先買進名單」中。至於廣達、英業達（2356）、仁寶（2324）等三家，均給予「中立」評級；和碩（4938）評等則為「賣出」。

