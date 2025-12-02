晶彩科公告自結10月營收4314萬元、年增2515% EPS -0.04元

快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

晶彩科（3535）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，2日公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。晶彩科公告，10月營收4,314萬元，年增2,515%。稅後純損330萬元，年減137.2%；每股稅後純損0.04元。

晶彩科11月21日股價收67.3元，此後一路連六漲，12月1日收91.6元的高點，六個交易日漲幅逾36%。2日股價帶量下跌1.8元，成交量逾2.16萬張，收89.8元。

晶彩科累計今年前十個月合併營收2.57億元，年減56.7%。晶彩科表示，公司以銷售機台為主，今年10月出售機台較去年同期多，但年累計前十個月出售機台較去年同期減少，此為產業特性，尚屬正常。

今年機台出貨量大減的晶彩科，前三季毛利率45.65%，年減1.98個百分點。稅後純損1.37億元，較去年同期的獲利7,460.4萬元由盈轉虧；EPS -1.74元。

