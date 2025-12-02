台虹自結10月獲利6870萬元、年增256% EPS 0.27元

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

FCCL龍頭廠商台虹（8039）2日公告自結10月合併獲利6,870萬元，年增256%，單月每股稅後0.27元。

台虹日前召開法說會，台虹財務長潘祈愿指出，第4季營運有望淡季不淡，優於預期，2026年公司持續開拓新材料應用，追求獲利成長幅度大於營收，此外，半導體客戶群也加速擴大，提供封測客戶群統包方案。

台虹表示，目前看第4季的業績季減幅度會比往年小，主要因終端消費新機需求不錯。

終端應用方面，台虹表示，軟板材料與半導體領域看到不錯機會，包含細線路用於鏡頭與顯示器、Low-Loss高頻材料應用擴張至更多終端品牌與對應伺服器M7等級以上高速傳輸需求以及無玻纖基板材料讓FCCL製程互通而有能力提供服務，公司將資源投入M9等級對應開發。

台虹 半導體

