台虹自結10月獲利6870萬元、年增256% EPS 0.27元
FCCL龍頭廠商台虹（8039）2日公告自結10月合併獲利6,870萬元，年增256%，單月每股稅後0.27元。
台虹日前召開法說會，台虹財務長潘祈愿指出，第4季營運有望淡季不淡，優於預期，2026年公司持續開拓新材料應用，追求獲利成長幅度大於營收，此外，半導體客戶群也加速擴大，提供封測客戶群統包方案。
台虹表示，目前看第4季的業績季減幅度會比往年小，主要因終端消費新機需求不錯。
終端應用方面，台虹表示，軟板材料與半導體領域看到不錯機會，包含細線路用於鏡頭與顯示器、Low-Loss高頻材料應用擴張至更多終端品牌與對應伺服器M7等級以上高速傳輸需求以及無玻纖基板材料讓FCCL製程互通而有能力提供服務，公司將資源投入M9等級對應開發。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言