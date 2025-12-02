晶碩營收／11月6.03億元、年增4.44% 第4季挑戰單季歷史次高

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

晶碩（6491）2日公告11月合併營收6.03億元，年增4.44%，累計前11月營收達64.14億元、年增3.51%，全年營收有望創下歷史新高，延續掛牌以來連續七年創新高紀錄。隨著日本客戶需求穩定、矽水膠新品持續放量，晶碩第4季營收可望挑戰單季歷史次高，僅次於2023年第4季。

晶碩表示，今年雙11最終呈現持平，雖10月銷售短暫拉高，但11月補貨與拉貨力道不明顯。不過，由於中國大陸市場年營收占比不到兩成、已非主要成長來源，11月整體仍靠日本客戶的矽水膠產品需求填補空缺，帶動營收維持年增。就第4季來看，雖大客戶基於年底盤點需求，要求將部分出貨順延至明年1月，但整體季營收仍將較去年同期成長。

在日本訂單的帶動下，晶碩12月營收可望維持高檔水準，將優於11月表現，且由於部分訂單延後至明年第1季出貨，加上出貨到日本的矽水膠彩片與閃光片的貢獻，明年第1季營收將優於今年同期，估有雙位數成長。

晶碩指出，日本市場仍是最大成長動能，與歐洲市場，成為明年營運主軸。至於大陸市場因產業內捲與降價競爭激烈，短期成長動能仍弱，預估2026年也難看到明顯的需求回溫。因此，公司已加速產品組合轉型，由毛利相對較高的矽水膠產品線支撐日歐市場成長，降低對大陸市場的依賴。

至於明年整體展望，晶碩指出，全年營收年增率有望達雙位數。其中，矽水膠產品線為明年核心成長來源，預計2026年起單月營收占比挑戰 15%，並將於日本與歐洲市場持續放量。

產能方面，主要生產矽水膠產品的大溪廠現月產1,000萬片，2026年上半年將提升至1,500萬片，明年底前達2,000萬片；中國大陸南通廠產能明年月產能由500萬片擴至800萬片；越南太平廠目前在取證階段，預計2027年投入量產，成為後續成長動力。

營收 晶碩

