定穎投控現增5900張新股、定價105元 與現價差8%

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

車用PCB廠商定穎投控（3715）2日公告現增5,900張新股，定價105元，相較2日收盤價114.5元價差約8%。現金增資認股基準日：114/12/15，原股東及員工股款繳納期間：114/12/18~114/12/22。

定穎投控公告，發行總金額及股數：新台幣59,000,000元，普通股5,900,000股。發行價格：每股新台幣105元。員工認股股數：發行新股總數之10%，計590,000股。原股東認購比率：發行新股總數之80%，計4,720,000股，由原股東按照認股基準日之股東名簿所載之股東持股比例認購。公開銷售方式及股數：發行新股總數之10%，計590,000股，對外公開承銷。

定穎投控公告，此次現金增資計劃之重要內容，包括但不限於議定發行價格、發行條件、募集金額、資金來源、計劃項目、預定資金運用進度及預計可能產生之效益等相關事項，未來如因主管機關核定及基於營運評估或因客觀環境需要變更時，擬授權董事長全權處理之。

