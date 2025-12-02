快訊

建通公告自結10月EPS -0.25元 特殊新型銅材看旺、盼明年營運轉正

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

建通（2460）2日公告，10月稅後淨損4,300萬元，年減18%，10月每股稅後淨損0.25元，第3季稅後淨損2.44億元，年減349%，第3季每股稅後淨損1.46元。

建通之前表示，該公司特殊新型銅材需求看增，已經切入AI散熱及電力應用（Busbar）等產品的原料，並與客戶合作開發微通道液冷產品（MLCP），預期明年台灣廠的特殊新型銅材可望成長50％到100%，並希望2026年營運能夠轉正。

建通總經理何易霖之前表示，過去台灣的銅材仰賴進口，建通幾年前決定在台灣打造特殊新型銅材煉製廠，可以做到無氧銅、低雜質等高要求，達到更好的導電率，經過幾年耕耘，如今逐漸開花結果。隨著新能源車以及伺服器導熱、散熱銅件發展，對於高導電力等金屬材料需求增加，相關布局後勢看好。

建通在台灣高雄的特殊新型銅材廠今年3月量產，產品包括高導電匯流銅排、異型導體銅材、平板材、細晶銅桿、無氧壓延銅箔等各項特殊新型銅材，使得營收逐月提升，9、10月占整體營收突破一成，今年前10個月營收比重來到7.3%。

建通指出，今年主要客戶為訂單式生產，目前客戶在品質及交期上反應良好，預計明年將與主要客戶洽談年度供貨合約，加上隨著新應用布局相繼發酵，明年特殊新型銅材產出將進一步提升，高雄廠可望擺脫虧損，開始獲利。

相關新聞

南亞科10月單月賺贏第3季 年增262%、創4年多來新高

動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科自結10月歸屬母公司淨利新台幣20.39億元，超越第3季整季的15.63億元水準，...

旺宏打進 Google AI 鏈 董座強調自家產品長期獲客戶採用

Google TPU在AI市場掀起新旋風，旺宏（2337）董事長吳敏求昨（1）日透露，Google打造的AI系統「一定會...

貿聯併陸企 衝刺光通訊

貿聯-KY（3665）昨（1）日宣布已簽署最終協議，將收購位於大陸深圳的光通訊產品供應商新富生光電，交割完成後，新富生將...

台達電營運 大摩按讚

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，台達電（2308）今年資料中心相關營收占總營收預估逾40%，2026年預估比重至少5...

力積電產能滿載 營運衝

晶圓代工廠力積電（6770）搶搭記憶體大缺貨商機，旗下月產能5萬片已全數滿載，伴隨「非紅供應鏈」趨勢日益擴大，不少新客戶...

台勝科需求旺 營收看俏

半導體矽晶圓廠台勝科（3532）後市展望看俏，市場按讚，昨（1）日股價強漲，以漲停價100.5元收市，重回百元關卡之上，...

