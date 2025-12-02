信邦營收／11月25.5億元、月減0.65% 明年將恢復成長

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

電子零組件廠商信邦（3023）自結11月合併營收為25.5億元，較10月25.67億元減少0.65%，比去年同期28.8億元減少11.46%；累計前11月合併營收為287億元，較去年同期減少6.08%。

信邦指出，11月合併營收較10月減少0.65%，主要係工業應用產業，受客戶需求遞延影響，11月之銷售較10月減少14.6%所致；11月合併營收較去年同期減少11.46%，主要係通訊及電子周邊產業經過疫後一段期間的庫存去化，去年下半年度產業需求開始回溫及客戶端積極回補庫存的帶動下，促使通訊及電子周邊產業之業績大幅成長，今年度需求持續，由於已無庫存回補的需求，導致11月之銷售較去年同期減少28.57%。

信邦累計前11月相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長1.87%、汽車產業減少0.5%、綠能產業減少26.69%、工業應用產業成長0.84%、通訊及電子周邊產業成長2.25%。

產品別銷售比重，連接線組生產銷售占合併營收73.89%；連接器及零組件銷售占26.11%。

產業別銷售分布，工業應用產業占合併營收30.81%；通訊及電子周邊產業占24.57%；綠能產業占20.21%；汽車產業占15.53%；醫療及健康照護產業占8.88%。

