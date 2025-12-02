新普上半年每股擬派息9.5元 12/17除息

快訊

中央社／ 台北2日電

電池模組廠新普前3季每股稅後純益21.26元，已連續7年賺進超過2個股本。新普今天公告2025年上半年現金股利除息交易日訂在12月17日，除息基準日為12月23日，每股擬配發現金股息9.5元，預計明年1月21日發放。

新普營運穩定，今年前10月營收新台幣662.74億元，年減0.32%。前3季營業利益52.05億元，年成長17.5%；歸屬母公司淨利39.33億元，年成長3.4%，每股稅後純益21.26元。

新普近年配息率皆維持在7成左右，並從2022年起改為1年配息2次，上下半年各配息1次。新普今天公告將於12月17日進行2025年上半年度的除息，每股配息9.5元，對照今天收盤股價345元，年化殖利率約5.5%。

新普 配息 除息

