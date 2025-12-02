台達電擬砸37億100%合併 晶睿跳空鎖漲停、排隊買單逾12萬張

台達電（2308）將以每股100元現金為對價之股份轉換方式，取得晶睿（3454）全數股權，估計總交易金額約37.33億元，晶睿將成為台達集團全資子公司並下市，2日一開盤，晶睿跳空以漲停93.6元開出後鎖死，漲停及市價排隊買單超過12萬張，台達電也是上漲表現。

台達電目前持有晶睿股權56.88%，1日晚間召開重大訊息說明會宣布將100%合併晶睿，總交易金額約37.33億元，台達電表示，股份轉換對價為每股現金100元，溢價率約16.8%（以晶睿通訊董事會決議之前五個營業日平均收盤價計算）；若以晶睿1日收盤價85.1元計算，溢價17.5%。

台達電2017年併購晶睿，納入旗下子公司，此次將把其餘流通在外43.12%全數收購，台達電強調，該案完成取決於合約約定先決條件是否成就，雙方暫定2026年3月27日為股份轉換基準日，若因實際情況有調整股份轉換基準日必要，得由雙方董事會授權代表另行協商變更。

台達電認為，晶睿將成為台達集團全資子公司並下市，合併有助後續的資源整合，進一步提升營運綜效及競爭力。

晶睿2日跳空以漲停93.6元開出後鎖死，漲停及市價排隊買單超過12萬張；台達電以988元開高，一度拉升至998元， 朝千元關挺進，盤中漲幅逾1%。