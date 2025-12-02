德律11月營收月增50% 迅得增8.5%
PCB半導體相關設備廠迅得（6438）昨（1）日公布11月營收5.7億元，月增8.5%，年增29.2%，為四個月來最佳。AOI廠商德律（3030）11月營收8.13億元，月增50.8%，年增82.2%，為半年來新高。德律指出，主要受惠伺服器及車電產業需求增加。
迅得對2026年半導體成長力道持續看好，因應封測客戶群擴張，公司新廠明年1月目標產能全開，支援客戶需求。訊得累計今年前11月營收59.48億元，年增26.7%。
德律累計今年前11月營收77.37億元，年成長32.8%。德律為輝達供應鏈成員之一，公司設備已具機器人概念，提供視覺AI導入並有專屬團隊，將持續深耕輝達供應鏈。
