瑞祺電接急單 業績衝鋒

樺漢集團旗下工業網安廠瑞祺電通（6416）昨（1）日舉行法說會，瑞祺電預期本季在急單挹注下，業績有望攀全年最高，展望2026年，瑞祺電董事長朱復銓指出，預計瑞祺電明年四大業務皆會成長，帶動整體營收、每股純益雙位數成長，且毛利率、淨利率也會同步上揚。

瑞祺電今年受到匯率不穩、美國關稅及記憶體缺貨漲價等影響，累計今年前三季稅後純益2.13億元，年減14.58%，每股純益2.91元；瑞祺電預期，本季因有大客戶急單等著出貨，單季營運有機會登全年最高，尤其12月表現更好。

從瑞祺電主要產品今年前三季表現來看，網路安全業務營收年增15%，軟體定義廣域網則下滑61%，整合式通訊系統及其他業務皆小幅年減1%。

瑞祺電總經理洪德富指出，雖然軟體定義廣域網今年前三季表現不佳，但第3季產品已通過大客戶認證，本季已備1萬台產品準備隨時出貨，有機會帶動本季業績，相關動能並將延續到2026年。

以銷售區域表現來看，今年前三季中東及亞太市場營收比重為62%，業績年增16%，是今年主要成長動能；美洲占比為25%，在關稅影響下，業績小幅下滑5%，惟公司看好2026年美洲表現將居冠；至於歐洲11%，業績年減23%；中國大陸2%，業績年減60%。

展望2026年，朱復銓表示，瑞祺電包含網路安全、軟體定義廣域網、整合式通訊系統及通用人工智慧系統皆會成長，在四大業務皆看增下，營收、淨利與每股純益目標雙位數成長，而毛利率、營益率將維持穩定成長，整體來看，朱復銓預告「2026年瑞祺電EPS表現會是亮眼的一年。」

在成長動能方面，瑞祺電看好除了高階資安機種專案外，包含邊緣AI、新商模業務推廣皆是2026年動能。