菱光攻紅外線成像 跨步

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

菱光（8249）積極布局紅外線成像技術（iR），產品已切入無人機、安防監控、機器人、工業檢測等高階應用領域，並獲得小批量訂單，法人看好，有望成為未來成長重要動能。

儘管公司對第4季主力產品接觸式彩色影像感測器模組（CISM）展望保守，惟法人預估，受惠新興產品線紅外線成像模組出貨增長，菱光全年獲利仍有望挑戰新高。

菱光前三季獲利表現亮眼，累計每股純益3.8元，一舉超越2024年全年3.27元。

菱光上半年受惠於終端市場需求復甦與新興產品線斬獲，帶動營收及毛利增加。公司指出，此增長主因去年同期市場處於庫存調節低谷。然而，受美國新對等關稅政策影響，預期對終端消費市場造成衝擊，這是公司CISM業務下半年趨於保守原因。

菱光為台灣首家投入彩色影像感測器（CIS）研發製造的廠商，目前是世界前兩大CISM製造廠。公司觀察，iR產品市場因地緣政治（如俄烏戰爭）等因素影響，客戶關注度持續提升，菱光藉較早進入該領域，具備先發優勢。

針對未來布局，菱光正開發符合無人機、安防監控、機器人、工業檢測及海事需求的紅外線成像模組產品，並將導入AI影像處理。

在無人機業務方面，菱光指出，已搭上全球市場快速成長趨勢，雖然主要透過中國大陸或東南亞組裝廠出貨，但產品已成功銷往美國終端客戶，顯示產品品質受到國際認可。

此外，為因應國際貿易情勢及地緣政治變化，菱光也持續規劃第二生產基地，以提前準備應對不確定風險。

