大魯閣7.5億處分利益將入帳

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

大魯閣（1432）將台中新時代購物中心及新竹湳雅廣場兩處商場營業資產以含稅10億元讓與遠雄流通，認列處分利益約7.5億元，最快今年第4季入帳，業外獲利有望顯著進補。

大魯閣以含稅10億元出售兩處商場營業資產，依初步試算可認列約7.5億元處分利益。主要源於資產在過往營運期間已逐年提列折舊，帳面淨值相對偏低，加上租約條件調整後的回沖利益，扣除相關交易成本後所形成的淨額。

除業外利益入帳題材外，大魯閣帳上有三項土地資產題材。首先，大魯閣持有的北士科新洲美段89地號土地，估有超過2億元潛在利益。

其次，台北市南港工業用地為地主和宸國際開發及忠泰建設合作的合建案，總基地面積5,891坪，規劃作為企業總部使用，預計2026年12月開工、2030年11月交屋。大魯閣持有和宸國際18.75%股權，完工後將分回房屋約3,800坪與車位90席。若以每坪90萬元及車位單價250萬元試算，該項資產分回帳面價值約36.45億元，扣除成本後，處分利益估計可達約15.45億元。

大魯閣參與的「雙城晴光」都更案，預計2027年5月開工，2031年4月交屋。大魯閣持有該案分回比率約六成，以目前在地成交價格估每坪130萬元試算，預估處分貢獻可達2.2億元。

大魯閣 雙城

