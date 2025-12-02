太景攜陸商 攻支氣管藥

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

新藥公司太景*-KY（4157）昨（1）日公告，子公司太景生技、太景醫藥研發（北京）公司與中國大陸前十大知名藥企健康元藥業集團公司簽署支氣管擴張症新藥TG-4318合作研發及商業化之大中華區（中國大陸、港、澳，不含台灣）授權協議。

太景表示，TG-4318為一款具備新穎作用機轉的二肽基肽酶1（DPP1）標靶之抑制劑，具備同類最佳（Best-in-class）的潛力。該藥物正在臨床前候選藥物評估階段，準備進入臨床前試驗，並以支氣管擴張症為主要開發適應症。

在此項合約中，將由健康元主導推進TG-4318及其衍生開發的其他藥物及產品之臨床試驗、開發、製造及銷售事宜；同時加入與太景共同開發TG-4318全球市場之行列。

健康元將於合約生效後支付簽約金，依據不同開發時程則有里程碑款，以及上市後的銷售權利金。

太景生技董事長暨執行長黃國龍指出，TG-4318的成功授權，再次彰顯公司研發管線的實力與價值，以及將研發成果推向商業化的卓越能力，太景也對TG-4318的潛力深具信心。

他表示，健康元藥業身為「中國醫藥工業百強」中的TOP10藥企，在雙方流感抗病毒新藥Pixavir marboxil的合作上，已充分展現令人印象深刻的推動效率與臨床開發速度。

太景

