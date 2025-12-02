長聖2025年前11月、11月營收 兩個驚喜

長聖（6712）昨（1）日公告11月合併營收1.25億元，月增12.5%、年增1.2%，再創同期新高紀錄；累積今年前11月合併營收達8.98億元，年增率達10.6%。

長聖今年前三季每股稅後純益（EPS）為3.52元，較2024年同期的1.94元大幅成長81%，營運與獲利表現亮眼，創下同期最佳紀錄。隨著第4季營運動能延續，法人預期，長聖全年營收與獲利皆將優於去年表現。

長聖旗艦產品CAR001（異體非病毒mRNA編輯雙靶點CAR.BiTE-γδT細胞治療）日前榮獲「2025莫德納台灣mRNA前瞻新創獎」，展現其在mRNA細胞治療平台的技術創新與臨床成果所具備的國際競爭力。

CAR001的臨床I/IIa臨床試驗針對無法手術切除或轉移性實體腫瘤族群研究，收案條件需要至少兩線標準治療後仍復發或病情惡化的病患。目前試驗已進入Cohort 4（中劑量組）階段，此位惡性腦癌受試者為39歲女性，自2023年6月確診膠質母細胞瘤（GBM），曾接受Temozolomide（TMZ）與Avastin（Bevacizumab）治療，惟病情維持穩定未顯改善。

在接受CAR001治療三個月後，依試驗規定，CAR001治療期間不能接受其他標準癌症治療，影像分析顯示腫瘤縮小幅度達76.9%，無嚴重免疫風暴等嚴重副作用，試驗團隊指出，患者原本語言反應較遲緩，但治療後語言表達明顯流暢。

長聖表示，GBM是全球最具挑戰性的惡性腦癌之一，標準療法後仍呈穩定病況者已屬少見，而CAR001於三個月內達到逾七成腫瘤縮小，於國際臨床實務上極具突破意義，預計明年啟動二期a階段臨床試驗，加速跨國臨床試驗布局。