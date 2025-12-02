貿聯併陸企 衝刺光通訊

貿聯-KY（3665）昨（1）日宣布已簽署最終協議，將收購位於大陸深圳的光通訊產品供應商新富生光電，交割完成後，新富生將併入貿聯集團的高效運算事業群，並持續擴大貿聯在光學互聯的版圖。

貿聯表示，合併新富生，是貿聯在光學互連發展藍圖重要進展。結合貿聯的全球布局與新富生的專業技術，雙方將加速創新腳步，為全球AI與資料中心客戶提供整合性的互連解決方案。此交易預計2026年第1季完成，並將以現金支付，交割仍需符合一般慣例之成交條件。更多細節將於交易完成後另行公告。

貿聯於11月初公告，擬以企業總價值4,600萬美元（約新台幣14億元）取得新富生100%股權。新富生成立於深圳，專精於光纖互連產品的設計與製造，主要產品包括單芯／雙芯跳線、光纖尾纖、多芯光纖以及 MTP／MPO高密度連接器等。該公司現有一處租賃生產基地，目前約有305名員工。