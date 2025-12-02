旺宏打進 Google AI 鏈 董座強調自家產品長期獲客戶採用

Google TPU在AI市場掀起新旋風，旺宏（2337）董事長吳敏求昨（1）日透露，Google打造的AI系統「一定會用到旺宏的記憶體」，間接點出旺宏與Google的好關係，強調現有資料中心解決方案當中，旺宏的記憶體產品長期被客戶採用。

吳敏求昨日獲頒第19屆潘文淵獎並受訪，釋出以上訊息。談到旺宏編碼型快閃記憶體（NOR Flash）產品市況，吳敏求說，第3季開始陸續感受到需求與價格「慢慢起來」，整體走勢可用「正面」來形容。

他說，雖然未來依舊難以精準預測，但從目前掌握的訂單與報價訊息來看，記憶體市場已走出前一波低迷，朝較健康的方向前進，旺宏在既有客戶與資料中心應用上，同步受惠。

談到國際AI平台的競爭，吳敏求認為，未來會出現很多不同的解決方案，真正決勝點不在名稱，而在背後的數學運算與演算法實力。能夠網羅全球最頂尖人才的大型科技公司，將掌握發展優勢，因此後續競爭「會非常激烈」。

在這樣的格局下，台灣與旺宏較難去爭奪資料中心整體解決方案的主導權，但可以在關鍵零組件與應用端扮演關鍵角色，為國際大廠提供穩定可靠的記憶體供應。

談到當紅的Google TPU相關議題，吳敏求說，雙方並未在運算架構端直接結盟，但Google打造的AI系統「一定會用到旺宏的記憶體」。

吳敏求強調，無論是Google自研TPU，或其他雲端業者推動的AI平台，龐大的運算系統最後都必須搭配記憶體，這是任何架構都無法迴避的共通需求。以目前現有的這些資料中心解決方案來看，旺宏的記憶體產品長期被客戶採用，已形成一定口碑與黏著度，在新一代AI與雲端投資循環中，可望持續受惠。

至於紅色供應鏈近年積極擴產與殺價競爭，吳敏求說，來自陸企的壓力「已經不是第一天」，過去五至十年來的歷史經驗早已證明，若只是跟著對手走同樣路線，「早就關門了」。因此，旺宏在產品策略上，刻意選擇不同賽道，鎖定技術門檻較高、他廠不容易複製、但在市場上能產生實質影響力的記憶體產品。

吳敏求強調，即便這樣的路徑需要投入更多時間與資金，也可能在短期財務數字上承受壓力，仍是旺宏願意承擔的方向。