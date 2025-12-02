快訊

獨／左營槍擊命案百日前夕槍手偷渡海外…檢發布通緝 背景身分曝光

後年起…全面禁廚餘養豬！ 給業者1年落日轉型期

期貨商論壇／台指期 外資加碼空單

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股昨（1）日呈開高走低格局，電子權值股台積電（2330）、鴻海熄火，加上多檔高價股重挫，拖累指數一路下殺，然而國際銅價持續狂飆，再加上比特幣急跌意外助攻金價，原物料行情全面點火，終場指數下跌283點，收在全日最低27,342點。期貨市場方面，昨日台指期下跌333點、至27,404點，正價差為61.47點。

台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,601口至4,537口，其中外資淨空單增加2,711口至29,032口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1,391口至3,489口。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，12月第一周周三結算的大量區買權OI落在28,000點，外資台指期買權淨金額0.86億元、賣權淨金額-0.04億元，整體選擇權籌碼面偏空。

元富期貨認為，台指期昨日呈開低走低格局，隨電子權值股台積電、鴻海賣壓加重，指數一路走跌，終場以黑K棒作收，結束日K連三紅。目前指數雖然跌破月線，不過下檔季線支撐力道強勁，多方架構未遭到破壞，因此在跌破季線前，短線震盪過後仍有機會再攻。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守，月、周選呈現保守，整體籌碼面保守看待。技術面上，台股多空續在月線上下拉鋸，目前在量能依舊無法放大回升下，短線拉回仍可以樂觀看待。

台指期 期貨

延伸閱讀

台指期拉回收27,404點、下跌333點 法人：中長期仍看好

CME出包、無礙感恩節派對 台指期夜盤上半場續漲

台指期 外資偏多布局

感恩節在即 美股電子盤、台指期夜盤上半場陷入觀望

相關新聞

五檔個股周選擇權 暖身

台灣期貨交易所將於8日推出首批五檔個股周選擇權，標的涵蓋台積電、鴻海、聯發科、長榮與緯創；新制度採每周三掛牌、兩周後到期...

期貨商論壇／台指期 外資加碼空單

台股昨（1）日呈開高走低格局，電子權值股台積電、鴻海熄火，加上多檔高價股重挫，拖累指數一路下殺，然而國際銅價持續狂飆，再...

期貨商論壇／黃金期 靈活布局

回顧11月下旬以來，黃金展現令人驚艷的韌性，在經歷短暫回檔修正後，近二周強勢收復失土，重返每盎司4,100美元之上。

奇鋐、神達 瞄準長天期

AI需求強勁，相關供應鏈也成為台股本波上攻28,000點的要角，法人看好後市營運的奇鋐（3017）、神達（3706）等個...

華邦電、宜鼎 四檔耀眼

受惠漲價周期持續，近來記憶體產業備受矚目，包括華邦電（2344）、宜鼎（5289），都是記憶體漲價受惠股，並隨產品組合改...

全民權證／聯發科 挑逾120天

聯發科（2454）股價已經整理一段時間，近來受惠大型雲端服務供應商（CSP）自研晶片ASIC即將進入新產品周期，市場規模...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。