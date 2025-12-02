期貨商論壇／台指期 外資加碼空單

台股昨（1）日呈開高走低格局，電子權值股台積電（2330）、鴻海熄火，加上多檔高價股重挫，拖累指數一路下殺，然而國際銅價持續狂飆，再加上比特幣急跌意外助攻金價，原物料行情全面點火，終場指數下跌283點，收在全日最低27,342點。期貨市場方面，昨日台指期下跌333點、至27,404點，正價差為61.47點。

台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,601口至4,537口，其中外資淨空單增加2,711口至29,032口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1,391口至3,489口。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，12月第一周周三結算的大量區買權OI落在28,000點，外資台指期買權淨金額0.86億元、賣權淨金額-0.04億元，整體選擇權籌碼面偏空。

元富期貨認為，台指期昨日呈開低走低格局，隨電子權值股台積電、鴻海賣壓加重，指數一路走跌，終場以黑K棒作收，結束日K連三紅。目前指數雖然跌破月線，不過下檔季線支撐力道強勁，多方架構未遭到破壞，因此在跌破季線前，短線震盪過後仍有機會再攻。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守，月、周選呈現保守，整體籌碼面保守看待。技術面上，台股多空續在月線上下拉鋸，目前在量能依舊無法放大回升下，短線拉回仍可以樂觀看待。