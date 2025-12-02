五檔個股周選擇權 暖身

台灣期貨交易所將於8日推出首批五檔個股周選擇權，標的涵蓋台積電（2330）、鴻海、聯發科、長榮與緯創；新制度採每周三掛牌、兩周後到期，形成「每周皆有到期」的完整架構。期交所表示，周選擇權權利金相對較低，可提升資金使用效率，並更貼合短線事件交易需求，讓市場具備更高彈性。

國票、台新等期貨商表示，此制度借鏡美國芝加哥期權交易所（CBOE）經驗。CBOE自2005年推出周選擇權，2010年後迅速擴展至個股與ETF。目前美國已有超過500檔股票與ETF擁有周選擇權，包括蘋果、微軟、輝達等科技權值股，周選交易量常占整體選擇權市場五成以上，已成美國衍生品市場主流。近年多家美國交易所也向美國證券交易委員會申請擴大個股與ETF的「周一、周三到期」制度，若獲批准最快能於2026年陸續實施，使投資人能更精準鎖定財報、FOMC、重大資訊發布等短線事件。

國票等期貨表示，實務經驗顯示，周選擇權因權利金較低、時間價值衰退快，可讓買方更有效捕捉短線波動，賣方則能更快累積Theta收益。SPX、大型科技股及BITO、TQQQ等高槓桿ETF的周選交易皆相當活躍，帶動整體市場成交量顯著成長。

此次期交所選入的五檔標的，其產業特性高度符合短線事件交易邏輯。台積電具全球晶圓代工領導地位，法說會、AI進展與地緣政治常引發快速波動，周選擇權可用於短線布局或避險。鴻海身處伺服器與電子代工鏈，科技展期前後市場關注度高，適合以賣出Put等策略提高資金效率。聯發科受手機、Wi-Fi、政策需求變化影響，具短周期波動特性。長榮對運價、關稅敏感度高，周選能協助交易人快速管理航運風險。緯創則受AI PC與伺服器供應鏈事件驅動，具明確題材節奏，亦適合周選策略操作。

國票、台新等期貨商表示，隨周選擇權上線，市場可望在半導體、AI、航運等核心產業的部位管理上更具精準度、更細緻的履約價間距、短天期部位調整能力，將提升策略彈性，有助台灣衍生品市場與國際制度接軌，加速市場深度與流動性的提升。