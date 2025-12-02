雷虎無人艇 戰力大躍進

快訊

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

無人載具製造大廠雷虎科技（8033）昨（1）日宣布，已於上週五（11月28日）在屏東大鵬灣國家帆船訓練基地，創下台灣無人艇發展的新里程碑：由單一導控站成功同時操控六艘6米級的海鯊號自殺式無人艇（USV），完成實戰化海上實測。

這項實測，充分展現雷虎科技研發的先進無人艇控制與AI系統，並順利完成多種戰術編隊與秒級動態變陣，證明台灣已擁有世界級的無人艇蜂群作戰能力。

國防部已啟動達300億元、1,350艘軍用無人艇採購案。雷虎科技憑藉其高國產化率，已完成軍規驗證與量產準備等優勢，強調將盡最大努力取得2026年國防標案，協助國軍打造最強海上不對稱戰力。

雷虎科技指出，此次測試的亮點，包括「通訊穩定性」：無人艇搭載了英國DTC軍規抗干擾跳頻系統，在電磁干擾的環境下，鏈路穩定度仍達到100%。「匿蹤設計」：採用低雷達截面積匿蹤船身設計，可大幅降低被敵方探測的機率。

