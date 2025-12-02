華邦電、宜鼎 四檔耀眼

受惠漲價周期持續，近來記憶體產業備受矚目，包括華邦電（2344）、宜鼎（5289），都是記憶體漲價受惠股，並隨產品組合改善，看好明年營收及獲利將續增。

華邦電專注SLC NAND、 NOR、 特殊DRAM、Cube等差異化產品，避開與三大廠競爭。法人分析，近期除 DRAM現貨價保持強勁漲勢外，SLC NAND與NOR Flash也呈現溫和漲勢，意即華邦電的記憶體產品線已全面進入價格上升趨勢，市場熱度預料將延續至明年上半年。

法人表示，華邦電將持續擴充產能，今年資本支出預計約73億元，明後年預計約投資400億元用於擴充產能。10月起陸續投資後，預計設備自2026年中移入，除了路竹廠將擴充，台中廠也將進行擴產。

法人分析，因第4季不管是DRAM或是Flash產品都處供不應求，且報價上揚，預估宜鼎第4季營收將呈季增。估計今年邊緣AI營收占比25%，原先設定2027年占營收比達三成的目標，將提前在明年完成，產品組合及毛利率也將有所改善。

據統計，宜鼎2025年DRAM產品出貨量成長優於NAND產品，並以AI基礎建設中交換器DDR4需求成長性最佳，今年DDR4占出貨比重70%，明年預期DDR4 和DDR5出貨占比各半。因三大廠縮減DDR4供給，公司上半年已提前備貨，並增加供應商以確保料源。投資重心將由過去擴充產能，轉向製程技術升級及高層數堆疊等高附加價值產品。

權證發行商表示，若看好華邦電與宜鼎後續表現，可選價外20%至價內10%，有效天期逾120天的商品介入，以小金搏大利。