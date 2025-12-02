力晶轉投資 智合精準醫學新藥報捷

力積電（6770）接單火熱之際，董事長黃崇仁轉投資的智合精準醫學科技也捎來喜訊。

智合精準醫學科技昨（1）日宣布，自主研發、全球首創PTHrP（副甲狀腺素相關蛋白）的標靶單株抗體新藥BGM-2121，已獲美國FDA、台灣TFDA核准啟動第一期臨床試驗，初步鎖定最難治的胰臟癌，未來將自行將藥品推入市場，搶攻全球千億商機。

據悉，力積電並無直接投資智合精準，主要由集團旗下力晶創新投資控股公司投資。

黃崇仁原本就是醫學界出身，如今在醫學本業有重大突破，伴隨力積電半導體接單回穩，雙喜臨門。

智合公司昨日舉行成果發表會，黃崇仁以智合董事長暨執行長身分親自說明，強調BGM-2121在胰臟癌、肺癌、食道癌，尤其是針對鱗狀細胞的相關癌症等多項高度惡性癌種的動物模型中，展現抗腫瘤、抗轉移、改善系統性併發症的完整關鍵治療成果，為缺乏有效治療選項的中晚期實體癌提供全新的「上游機制型」治療切入點，將成為未來最突破性的癌症治療新藥。

智合總經理汪嘉林透露，BGM-2121將啟動的一期臨床試驗預計收案30人，目標明年底完成收案。智合規劃明年第3季登錄興櫃。

黃崇仁表示，目前全球仍缺乏真正針對「疾病上游驅動因子」的機制型新藥，晚期實體腫瘤已成為藥物開發規模巨大卻長期未被滿足的藍海市場。智合此次的技術突破，成功找出一個全新的切入點。