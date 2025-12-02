台勝科需求旺 營收看俏

半導體矽晶圓廠台勝科（3532）後市展望看俏，市場按讚，昨（1）日股價強漲，以漲停價100.5元收市，重回百元關卡之上，上漲8.8元。

法人看好，受惠12吋邏輯先進製程與記憶體應用矽晶圓需求強勁，可望帶動台勝科明年營收展望向上。

台勝科今年前十月合併營收達101.31億元，年減1.4％；前三季每股純益為0.8元。

目前12吋矽晶圓業績已占台勝科整體營收比重逾七成，台勝科預期，後續12吋矽晶圓市場受到AI應用帶動，將維持強勁成長力道，其中，邏輯晶片先進製程的矽晶圓需求強勁，成熟製程相關產品需求則逐步回溫。

台勝科認為，記憶體相關應用矽晶圓需求也可望持續強勁，並延續到明年。因應記憶體市場復甦，該公司將適時調配產能，未來隨著新廠產能開出，估計更能滿足所有記憶體客戶需求。

中期而言，隨著AI應用持續擴大，台勝科表示，伺服器領域應用將成為推動矽晶圓市場成長的主要動能。

台勝科樂觀看待記憶體應用矽晶圓現貨價後續上漲的機會，法人評估，隨著市況發展，記憶體應用的矽晶圓現貨價格不排除將於明年下半年開始走高。

至於矽晶圓合約價，台勝科強調，合約價格依舊持穩，且有效持續進行中，該公司也給予客戶彈性調整空間，目前是以長約搭配部分現貨價格的方式進行，同時也正積極與客戶簽訂新的長期合約。

針對麥寮新廠產能，台勝科則指出，會依市場需求及客戶認證進度，持續加緊腳步調整中。若不含尚在客戶認證中的產能，該公司目前12吋矽晶圓產能利用率已達滿載。