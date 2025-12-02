快訊

獨／左營槍擊命案百日前夕槍手偷渡海外…檢發布通緝 背景身分曝光

後年起…全面禁廚餘養豬！ 給業者1年落日轉型期

輔信2026年估績增兩位數

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

輔信（2405）總經理鄭瑋勳昨（1）日於法說會表示，全球AI邊緣運算應用正加速落地，輔信推出「小型化」產品，以做出市場區隔，算力可達400 TOPS以上，目前已有多家客戶專案正在進行，部分訂單能見度直達2027年，明年重返成長軌跡，估可年增二位數百分比。

他說，輔信邊緣運算新產品布局，採用英特爾、超微、輝達三大平台，從小於1公升的物聯網（IoT）節點到中型邊緣伺服器、工作站等皆可支援AI推論，已推出0.45公升的迷你邊緣PC，也正因應客戶需求打造下一代0.25公升產品，滿足空間受限的部署場景。

至於工作站則支援高效中央處理器（CPU）與圖形處理器（GPU）擴充，也可整合神經處理器（NPU），在算力與能耗間取得平衡。

鄭瑋勳表示，輔信在美國、德國、日本等市場皆有在地組裝與客製化能力，已經獲商務與公共領域專案訂單，尤其美國子公司在備援與災復、自助服務終端、視訊監控等領域取得長期訂單，預計將從今年底延續至明年第3季。

日本市場則切入機場顯示、安防監控與藥妝零售等應用；至於亞洲市場成長亮眼，台灣工業電腦銷售年增逾五成，印度與澳洲同樣升溫。

該公司計劃將更多資源投入東南亞與新興市場，看好無人化與智慧場域帶起的AI與邊緣運算需求。

鄭瑋勳指出，隨著代理式AI（Agentic AI）、模型小型化與Windows 10支援終止等因素將持續推動AI PC需求，預期雲端加上邊緣運算將成為主要發展方向，未來三年將持續針對智慧零售、監控、機器視覺與智慧城市等市場，深化軟硬整合能力。

至於邊緣運算應用案例，他說，近期協助日本藥妝導入自助服務AI裝置，支援長時運作並提升坪效。

在澳洲海域結合聲納與影像，提升航行管理效率；在泰國落地智慧停車方案；在歐洲木材工廠，以邊緣運算支撐低網速環境下的即時產線調整；醫療端則以影像降噪與AI判別來提升眼科診斷效率。

另外，輔信也開發監控設備，加入AI視覺與關鍵字檢索，海外需求正在洽談中。

AI 新興市場 日本

延伸閱讀

台股反彈...坐等聖誕節行情？專家「海韻電、宏遠證勝率高」：12月數據亮眼

研華前進2025 SPS德國展 以開放式AI邊緣平台引領新工業轉型

展碁搶輝達超級電腦商機

傑霖2026年獲利衝新高

相關新聞

旺宏打進 Google AI 鏈 董座強調自家產品長期獲客戶採用

Google TPU在AI市場掀起新旋風，旺宏（2337）董事長吳敏求昨（1）日透露，Google打造的AI系統「一定會...

貿聯併陸企 衝刺光通訊

貿聯-KY（3665）昨（1）日宣布已簽署最終協議，將收購位於大陸深圳的光通訊產品供應商新富生光電，交割完成後，新富生將...

台達電營運 大摩按讚

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，台達電（2308）今年資料中心相關營收占總營收預估逾40%，2026年預估比重至少5...

力積電產能滿載 營運衝

晶圓代工廠力積電（6770）搶搭記憶體大缺貨商機，旗下月產能5萬片已全數滿載，伴隨「非紅供應鏈」趨勢日益擴大，不少新客戶...

台勝科需求旺 營收看俏

半導體矽晶圓廠台勝科（3532）後市展望看俏，市場按讚，昨（1）日股價強漲，以漲停價100.5元收市，重回百元關卡之上，...

輔信2026年估績增兩位數

輔信（2405）總經理鄭瑋勳昨（1）日於法說會表示，全球AI邊緣運算應用正加速落地，輔信推出「小型化」產品，以做出市場區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。