大摩：台達電11月營收預估年增49% 明年資料中心占比將增至逾50%

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，台達電（2308）今年資料中心相關營收占總營收預估逾40%，2026年預估比重至少50%，重申對台達電「優於大盤」評級及1,288元目標價。

台達電營收連四月創歷史新高，大摩預估，台達電11月營收可能月減5%、年增49%；前11個月營收可望比去年同期成長32%；重申今年的預估獲利及目標價，但預期有上調空間。在大中華科技硬體股中，台達電仍是大摩的首選個股。

大摩指出，能源基礎設施一直是台達電主要的發展重點，也將是長期的成長動能。這些設施包括固態變壓器（SST）、燃料電池、模組化電力解決方案、電池儲能系統（BESS）等。

大摩指出，台達電在11月24日舉行的中國數據中心標準大會（CDCC）上，宣布與美團及秦淮數據在中國大陸合作，推出首項用於資料中心的SST專案。這個SST轉換效率達98.5%，輸出功率最高可達1兆瓦，面積僅需一平方公尺，節省超過50%的空間。

至於燃料電池，大摩表示，台達電在相關技術的研發上已投入20多年，可望於2026年下半年開始量產。另外，在11月19日，台達電泰國子公司（台達電持股64%）宣布將與西門子智慧基礎設施合作，推出預製模組化電力解決方案，可望讓資料中心的建置時間縮短最多達50%，資本支出降低最多達20%，並減少碳排放最多達27%。

大摩預估，台達電的每股稅後純益（EPS）可望從2024年的13.56元，高速成長到今年的23.73元，再成長到2026年的35.03元。以台達電2026年的預估獲利來看，本益比為26.6倍，低於資料中心同業Vertiv的32.6倍、Bloom Energy的40.2倍。

